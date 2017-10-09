Vakıfbank Şampiyonluk parolasıyla sezonu açtı

Kadrosunda Olimpiyat Şampiyonu Çin Milli takımı oyuncusu Zhu Ting, Avrupa Şampiyonu Sırbistan’ın yıldızı Milena Rasic, Avrupa ikincisi Hollanda Milli takımının yıldızı Lonneke Sloetjes, Olimpiyat üçüncüsü ABD’nin yıldız smaçörü Kelsey Robinson, Milli takımının kaptanlarından Gözde Kırdar Bracceschi, Gizem Örge, Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol gibi Türk oyuncuları da barındıran Vakıfbank sezonun ilk ciddi maçı olan Şampiyonlar Kupası’nda Pazar günü maçında Fenerbahçe’ye karşı oynayacak.



Vakıfbank Spor Klübü Başkanı Osman Demren yaptığı konuşmada “Dünyanın lider kulübü olarak bu başarımızı daimi kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen sezon Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu gibi iki büyük apoletimiz var. Bu yıl bu apoletleri koruyup üzerine bir de Türkiye Şampiyonluğu’nu eklemek istiyoruz.



İlk hedefimiz Pazar günü Fenerbahçe’yi yenip Şampiyonlar Kupası’nı kazanmak” dedi.



Başantrenör Giovanni Guidetti ise “Kulübüm bana yine dünyanın en iyi kadrosunu sundu. Bu yıl bütün kupalara talibiz. Sadece Avrupa’da ve Dünya da değil Türkiye’de de şampiyon olmak istiyoruz. Altyapının başına da Giuseppe Bosetti ve Franca Badelli’yi getirerek kulübün geleceğini yapılandırıyoruz.

Takım kaptanı Gözde Kırdar Bracceschi ‘Sezona Avrupa ve dünya şampiyonu olarak giriyoruz ve bu sorumluluğumuzu biliyoruz. Savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu yıl daha çok kupalar almak istiyoruz” dedi.