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Vakıfbank Rusya'da kazandı

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında deplasmanda Rusya’nın Dinamo Moskova takımını 25-20, 25-22 ve 25-18’lik setlerle 3-0 yendi.

Hürriyet Haber
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Son FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki üçüncü maçında deplasmanda Dinamo Moskova’yı 3-0 yendi ve 3’te 3 yaptı. Karşılaşma ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çünkü önemli bir maçtı. Özellikle bloklarda çok iyiydik. Bugün maçta tam 16 blok yaptık. Agresif, odaklı ve dikkatli oynadık. Şimdi grupta lideriz. Fakat her maç bizim için final gibi. Önümüzde oynayacağımız birçok zorlu maç var" diye konuştu.

Oyunculardan Milena Rasic ise, "Bugün çok iyi maç çıkardık. Güçlü bir takım önünde galip geldik. 3-0 galip geldiğimiz için ayrıca mutluyuz. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" dedi.

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