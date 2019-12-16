VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak

Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

VakıfBank, grubundaki ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlikle 2. sırada yer alıyor. Lokomotiv Kaliningrad Region ise aynı galibiyet ve beraberlikle 3. sırada bulunuyor.

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