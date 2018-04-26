VakıfBank ipi göğüsledi
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu Eczacıbaşı VitrA'yı 5. maçta 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazanan VakıfBank oldu.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı beşinci maç sonunda 3-2 ile geçerek tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan serinin beşinci ve son karşılaşmasına iyi başlayan VakıfBank, ilk iki seti 25-23'lük skorlarla önde tamamlayarak maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı. Sarı-siyahlılar, üçüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-0, seriyi de 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.
Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.
Finalde eşleştiği normal sezon lideri Eczacıbaşı VitrA'ya karşı ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, ikinci mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetti ve seride 1-1 eşitlik oldu. Üçüncü müsabakada rakibine 3-2 mağlup olarak seride geriye düşen VakıfBank, dördüncü karşılaşmayı 3-0 ile geçerek seriyi son maça taşıdı. Beşinci ve son karşılaşmada da rakibine 3-0 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, şampiyonluğunu ilan etti.
- 10. kez şampiyon
Eczacıbaşı VitrA'yı seride 3-2 ile geçen VakıfBank, tarihindeki 10. şampiyonluğunu yaşadı.
Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.
Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.
VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 10. şampiyonluğunu kazandı.
- Şampiyonlar
Kadın voleybolunda 34 sezonun şampiyonları şunlar:
Sezon Şampiyon
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Eczacıbaşı
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Emlak Bankası
1990-1991 Emlak Bankası
1991-1992 VakıfBank
1992-1993 Güneş Sigorta
1993-1994 Eczacıbaşı
1994-1995 Eczacıbaşı
1995-1996 Emlak Bankası
1996-1997 VakıfBank
1997-1998 VakıfBank
1998-1999 Eczacıbaşı
1999-2000 Eczacıbaşı
2000-2001 Eczacıbaşı
2001-2002 Eczacıbaşı
2002-2003 Eczacıbaşı
2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006 Eczacıbaşı
2006-2007 Eczacıbaşı
2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012 Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 VakıfBank
2013-2014 VakıfBank
2014-2015 Fenerbahçe Grundig
2015-2016 VakıfBank
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 VakıfBank
Yorumları Göster
Yorumları Gizle