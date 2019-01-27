VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 21-25, 12-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 21-25, 12-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Nazire Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Jackson 8, Gökbudak 1, Leys 4, Aslı 6, Hande 4, Cansu 4, Gizem (L), Meryem 7, Çağla 2, Elifsu
VakıfBank: Kelsey 8, Kübra 7, Cansu 3, Zhu 19, Zehra 9, Lonneke 13, Gizem (L), Ayça
Setler: 21-25, 12-25, 20-25, 20-25
Süre: 74 dakika (27', 22', 25')
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