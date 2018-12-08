VakıfBank finalde!
Voleybol Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Salon: Olimpiyat Spor Merkez
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Kang Joo-Hee (Güney Kore)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Robinson, Slöetjes, Rasic, Zehra Güneş (Hatice Gizem Örge, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)
Praia: Claudino, Lloyd, Pavao, Fawcett, Da Silva, Rodrigues (Pinto, Marinho, Montibeller, Braga)
Setler: 25-21, 25-21, 22-25, 25-18
Süre: 124 dakika (27, 34, 33, 30)
Çin'in Shaoxing kentindeki yarı final karşılaşmasına iyi başlayan VakıfBank, teknik molaya 8-6 önde girdi. File önünde Slöetjes'in sayılarıyla aradaki skor farkını açan VakıfBank, ikinci teknik molayı 16-12, seti ise 25-21 kazandı.
İkinci sete de iyi başlayan VakıfBank, Güney Koreli oyuncusu Zhu Ting'in üst üste bulduğu sayıların yardımıyla ilk teknik molayı 8-2 önde geçti. Savunmasını sertleştiren Praia, aradaki farkı azaltmasına rağmen çabuk toparlanan VakıfBank, ikinci teknik molayı 16-13, seti ise 25-21 kazanarak mücadelede 2-0 üstünlük sağladı.
Üçüncü sete kötü başlayan VakıfBank, teknik molalardan ilkine 8-4, ikincisine 16-13 geride girdi. Basit hatalar yapmaya devam eden VakıfBank karşısında skor farkını koruyan Praia, seti 25-22 önde kapatarak maçı 2-1'e getirdi.
VakıfBank karşısında kolay sayılar bulan Brezilya ekibi Praia, 4. sette ilk teknik molayı 8-6, ikincisini ise 16-14 önde kapadı. İkinci teknik molanın ardından toparlanan ve rakibine sadece iki sayı veren VakıfBank, seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi.
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ve 2017'de kazanan VakıfBank, yarın TSİ 15.00'te Brezilya temsilcisi Minas ile altın madalya maçına çıkacak.
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