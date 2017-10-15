Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Onur Hoşnut(xxx), Ayşim Erginay (xxx)

Setler: 14-25, 18-25, 22-25

Süre: 21’, 25‘, 28’

Fenerbahçe: Ezgi (3), Dicle Nur(3), Polen(8), Rahimova(13), Eda Erdem(7), Tomkom(-),Merve (L)(-), Damla(-), Çağla(2), Melis (-), Jerkov (3), Bahar (2)

VakıfBank: Naz(4), Gözde(6), Rasic(4), Lonneke(15),Zhu Ting (15), Kübra(8), Gizem(L)(-), Robinson(1), Ayşe Melis (-)





Geçtiğimiz yılın Şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa Voley Şampiyonu VakıfBank’ın karşı karşıya geldiği sezonun ilk resmi maçında gülen taraf VakıfBank oldu. Sarı siyahlı ekip sezonun ilk kupasına uzanırken Naz, Lonneke, Gözde ve Zhu Ting yıldızlaştı. Fenerbahçe ise Kim’in eksikliğini dolduramamış gözükürken Natalia’sakatlığı ve ağrıları bulunan Jerkov’un düşük performansla oynamasıla maçta varlık gösteremedi.



Maçın en değeri oyuncusu Naz Aydemir Akyol seçilirken Başkent Voleybol Salonu’nu tamamen dolarken yaklaşık 7 bin 500 kişi keyifli bir gece geçirdiler. Sezonun ilk kupasını sarı siyahlı ekibe TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Bünyamin Bozgeyik kaptan Gözde Kırdar Bracceschi’ya verdi.

VAKIFBANK ÇOK ÜSTÜNDÜ

İlk sette VakıfBank Zhu Ting ve Gözde’nin etkili oyunuyla zorlanmadan 14-25 kazanadar 0-1 öne geçti. İkinci set de VakıfBank’ın üstünlüğüyle başladı. Bu üstünlüğü Lonneke ve Zhu Ting’in sayılarıyla bu seti de 18-25 alarak skoru 0-2 yaptı. Maçın üçüncü seti diğer iki sete oranla oldukça çekişmeli geçti. Setin sonlarına doğru Fenerbahçe farkı iki sayıya kadar indirse de Lonneke son sözü söyledi ve bu seti de 22-25 kazanan VakıfBank maçı 0-3 kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.