Vakıfbank evinde kazandı

Sezona Şampiyonlar Kupası’nı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’ndeki ilk maçını kazanarak başlayan son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonu VakıfBank, 2017-2018 sezonundaki ilk iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan karşılaşmada Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 25-16, 25-16, 23-25 ve 25-9’luk setlerle mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, teknik molasını 12-8 önde geçtiği ilk seti 25-16’lık skorla kazandı: 1-0. Sarı-siyahlılar, ikinci sette ise teknik molaya 12-10’luk avantajla girip, 25-16 ile durumu 2-0’a getirdi. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 25-23 ve 25-13’le skoru 2-2’ye getirse de VakıfBank, 5. seti 15-9 kazanıp, 3-2’lik sonuçla sahadan galibiyetle ayrıldı.