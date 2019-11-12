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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.11.2019 - 20:18, Son Güncelleme:

VakıfBank, evinde galip

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VakıfBank, evinde galip

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8’inci haftasında Karayolları'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

VakıfBank, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8’inci haftasında Karayolları'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 önde girdiği ilk seti 25-14 aldı. 2’nci sete 8-0'lık seriyle başlayan VakıfBank, teknik molasına 12-4 önde girdiği seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. 3’üncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak, ligdeki 7’nci galibiyetini elde etti. Bu sezon sahasında oynadığı dört maçı da kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 9’uncu haftasında 15 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.


SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Esat Danzili
VAKIFBANK: Zehra 5, Maja 2, Ebrar 14, Melis 3, Haak 16, Gabi 12, Gizem (L), Cansu 2, Gözde 4, Pınar
KARAYOLLARI: Elif 1, Abbott 6, Ayçin, Tutku 10, Tuğçe 1, Gerasymova 4, Gülçin (L), M.Nezir 3, M.Atlıer 1
SETLER: 25-14, 25-11, 25-20
SÜRE: 64 dakika (21', 19', 24')

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