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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol
DHA / AA
09.12.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

VakıfBank dünya şampiyonu oldu

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VakıfBank dünya şampiyonu oldu

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bu sonuçla VakıfBank, turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti. 

SALON: Shaoxing Olympic Sports
HAKEMLER: Jiang Liu, Patricia Rolf
MİNAS: Carneiro, Gattaz, Marques, Guimaraes, Pereira, De Souza (Nicolosi, Cattani, Costa, De Oliveira, Leao)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Zhu Ting, Slöetjes, Zehra Güneş (Gizem Örge)
SETLER: 23-25, 21-25, 19-25
SÜRE: 89 dakika (28, 28, 33)

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde son şampiyon VakıfBank ile Minas karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson'ın blok ve smaç sayılarıyla ön plana çıktığı seti 25-21 üstün bitiren sarı-siyahlı ekip, durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, Zhu Ting'in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı. 

TÜRK EKİPLERİNİN BAŞARILARI
Şampiyonada önceki yıllarda Türk ekipleri önemli başarılara imza atmıştı. 2016 yılında Manila'da ve 2014'te Zürih'te düzenlenen şampiyonalarda mutlu sona Eczacıbaşı VitrA ulaşmıştı. Son şampiyon VakıfBank ise 2017 ve 2013 yıllarında da turnuvayı ilk sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe de 2010 yılında Doha'daki turnuvada şampiyonluğa ulaşan bir diğer Türk ekiplerindendi...

DEMREN: "TÜRK KADININA ARMAĞAN OLSUN"
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, ''Üst üste iki Avrupa şampiyonluğundan sonra üst üste ikinci, toplamda üçüncü dünya kulüpler şampiyonluğunu kazanmak çok büyük bir gurur. Emeği geçen oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. Büyük bir adanmışlıkla kulübümüze inanan ve sahiplenen bankamıza, bizlere bu imkanı sağlayan bankamız yönetimi ve genel müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bütün takım ve sporcularımıza bu başarıları nasip etsin. Bu kupa, emeklerinin değeri hiçbir zaman ölçülemeyecek ve ödenmeyecek her yaştaki Türk kadınına armağan olsun'' dedi.

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