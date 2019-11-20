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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
20.11.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Savino Del Bene'ye 3-2 yenildi.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında VakıfBank evinde, İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye 3-2 yenildi.

Birinci set karşılıklı sayılarla geçildi. 13-13'lük eşitlikten sonra konuk ekip daha etkili oldu ve ilk seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete de hızlı başlangıç yapan VakıfBank 9-1 öne geçti. Yaptığı etkili bloklarla rakibi durduran ev sahibi takım seti 25-13 kazandı ve setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette toparlanan konuk ekip seti 25-15 kazandı ve setlerde durumu 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı.

Tie-break setinde daha az hata yapan İtalyan ekibi, seti 15-11 maçı da 3-2 kazandı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Rasic, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu)
Savino Del Bene: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, (Merlo, Cardullo, Slöetjes, Carraro, Milenkovic)
Setler: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15
Süre: 116 dakika (27, 26, 21, 24, 18)

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