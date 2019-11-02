VakıfBank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında VakıfBank, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla VakıfBank 5. galibiyetini aldı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Metin Korkut
VakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt, Buse Çetin)
Setler: 25-12, 25-20, 25-11
Süre: 66 dakika (21, 23, 22)
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