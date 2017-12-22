VakıfBank 3-0'la finale çıktı!

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas maça tutuk başladı. Bloktan dönen hücumlar, hedefini bulamayan manşetlerle 9-3 geriye düşen Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, çabuk toparlandı ve farkı eritmeyi başardı (11-9). Vakıfbank, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti Ting, Tuğba ve Zehra'nın etkili oyunuyla 25-21 aldı ve setlerde 1-0 öne geçti.
VakıfBank 2. sette iyi blokla rakibini hücum gücünü kırdı. Tuğba'nın hücumda, Zehra'nın ise blokta yıldızlaştığı sette teknik molaya VakıfBank, 12-5 önde girdi. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, savunma hatalarına servisten kaybedilen sayılar eklenince toparlanamadı. İkinci set 25-16 VakıfBank'ın üstünlüğüyle geçildi: 2-0.
VakıfBank, teknik molasına 12-7 önde girdiği 3. sette de rakibine oranla üstün oyununu sürdürdü. Rakibinin bloklarını geçemeyen Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, plase atışlarından sayı üretmeye çalıştı. Kameroğlu
Beylikdüzü Voleybol İhtisas, antrenör Giovanni Guidetti'nin sık sık oyuncu
değişimi yaptığı VakıfBank karşısında, maçın son dakikalarında eşitliği yakalasa da (23-23) seti 25-23 rakibine kaptırdı. Maçı 3-0 kazanan VakıfBank, Galatasaray'ın ardından yarı finale yükselen 2. takım oldu.
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley - VakıfBank: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - VakıfBank yarı finale yükseldi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İlhami Şenyurt, Erhan Alparslan
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Sloetjes, Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Melis Durul)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Kulan, Safranova, Arelya Karasoy, Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Selmin Karahan)
Setler: 25-21, 25-16, 25-23
Süre: 83 dakika (30, 23, 30)