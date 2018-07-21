Vahid Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancısı oldu 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVahid Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancısı oldu
GeriFutbol Vahid Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancısı oldu 
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
21.07.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Vahid Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancısı oldu 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vahid Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancısı oldu 

Trabzonspor'un yeni transferi Vahid Amiri, bordo-mavili kulübün ilk İranlı oyuncusu oldu. Karadeniz ekibi, 51 yıllık tarihine ise tam 125 yabancı futbolcu sığdırdı. 

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bordo-mavililer, bu bağlamda İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancı oyuncusu oldu.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti.

YENİ YÖNETİMİN İLK TRANSFERİ

Vahid Amiri, Trabzonspor'un çiçeği burnunda başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de ilk yabancı transferi olarak dikkat çekiyor. 51 yıllık kulüp tarihinde bugüne kadar 125 yabancı oyuncu transferi sığdıran Karadeniz ekibi, aynı zamanda Amiri ile birlikte ilk kez bir İranlı futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş oldu.

BREZİLYALILAR İLK SIRADA

Trabzonspor’da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika, Polonya ve Slovakya'dan 7, Yugoslavya ve Gürcistan'dan da 6’şar oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor'un kadrosunda bulundurduğu diğer yabancı futbolcuların uyrukları şu şekilde:
"Gana 5, Ukrayna, Arjantin, Nijerya ve Çek Cumhuriyetin'den 4, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Kolombiya’dan 3, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Senegal, Güney Kore’den 2, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika, Togo ile İran'dan 1"

KADRODA 11 YABANCI OLDU

Trabzonspor’un mevcut kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı da Amiri ile birlikte 11'e çıktı. Bordo-mavililer kadrosunda, Esteban, Pereira, Castillo, Onazi, Rodallega, Kucka, Ibanez, Sheydaev, Sosa, Novak ve Vahid Amiri'yi bulunduruyor.

İRANLI OYUNCUNUN 2 YILLIK MALİYETİ 1 MİLYON 540 BİN EURO

Serbest statüde yer alan Vahid Amiri'nin bordo-mavili kulübe 2 yıllık maliyete ise 1 milyon 540 Bin Euro oldu. Trabzonspor'un yeni transferi, 2018-2019 futbol sezonu için 750 Bin Euro, 2019-2020 futbol sezonu için 650 Bin Euro garanti ücret alacak. Futbolcunun menajeri Amir Saadati'ye ise menajerlik hizmeti olarak 140 Bin Euro ödenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Vahid Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancısı oldu 

Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün başkanı belli oldu

Karabükspor Başkanı: "Genç bir kadroyla lige başlayacağız"

Berfu Cengiz çiftlerde şampiyon oldu