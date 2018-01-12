Vagner Love'dan flaş sözler! 'Flamengo benim kalbimin takımı'

Ayemiz Alanyaspor’un 2016-17 sezonunun başında Monaco’dan transfer ettiği Vagner Love bu transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Türkiye’ye dönüşte havaalanında açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, Flamengo’nun ilgisinin oldukça ciddi olduğunu söylerken, “Şimdi yolculuk zamanı. Bakalım kulüp yöneticilerimiz neye karar verecek. Bu transfer elbette zor çünkü daha yeni sözleşmemi 2020 yılına kadar uzattım. Bakalım Tanrı bizim için ne hazırlamış” ifadelerini kullandı.

Tüm bu zorluklara rağmen transfer için olumlu düşündüğünü söyleyen Love, “Kalbim hızlı çarpıyor çünkü Flamengo benim kalbimin takımı” dedi.

Flamengo'nun bu transferi en kötü kiralık olarak bitirmek istediği ancak bonservisle satın almanın da gündemde olduğu kaydedildi. Love, Alanyaspor yönetimine ayrılık isteğini de bildirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da bugün yaptığı açıklamada Love için şunları söylemişti: “Vagner çok kaliteli bir oyuncu. Vagner'in oynadığı maçla oynamadığı maç arasındaki skorlara baktığınız zaman Vagner Love'un Alanyaspor için ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görürüz. Mutlaka böyle kaliteli oyuncunun başka takımlarla anılması doğaldır. Ben de dış medyada gördüm. Normaldir talip olmaları. Ama takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortadadır. Yönetim beni buraya getirdi. Mevcut kadronuzun üzerine bir hamle yapalım diye geldik. Mevcut kadronun içinde takımın omurgasını taşıyan oyuncu gittiği zaman ara transferde yerini doldurmak çok zor. Sıkıntılı bir dönem. Transferde yüzde 30 fire verebiliyorsunuz. Ligdeki devamlılığımızı gücümüzün altına alacak bir davranış olur. Biz gücümüze güç katmak istiyoruz. Dolayısıyla bu benim düşüncem. Bunu başkanla konuştuk. Dolayısıyla mevcut gücümüzü koruyarak üstüne hamle yapacağız."

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