Vagner Love'da son dakika! Bu akşam...

Aytemiz Alanyaspor’u golcü yıldızı Vagner Love için son teklif sunuldu... Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor yönetiminin istekleri sonrasında transfer adına son bir hamle yaptı ve bu akşam gelecek yanıta göre siyah beyazlılar rotasını değiştirecek.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun golcü futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, siyah beyazlı yönetimin ise bu fiyatı indirmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

Vagner Love, geçtiğimiz sezonu 23 golle gol kralı olarak tamamlamayı başarmıştı.

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