Vagner Love’a rest! Ağır sözler...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
11.01.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Vagner Love’a rest! Ağır sözler...

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Vagner Love’a rest! Ağır sözler...

Vagner Love’ın FIFA tehdidine Fikret Orman'dan sert cevap geldi.

Beşiktaş ile Vagner Love arasında gerginlik büyüyor. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Brezilyalı'nın avukatı Diego Souza, futbolcunun alacakları için dün siyah-beyazlıları FIFA ile tehdit edip, "Beşiktaş 5 aydır Love'a ödeme yapmadı. Bu durum sürerse sözleşmesinin feshi için FIFA'ya başvuracağız. Bu sefer Türkler sadece Love'ın geçmişteki parasını değil, 18 ay kalan sözleşmesinden hak edişini de ödemek zorunda kalacak" iddiasında bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA TUTMADI
Bu sözlere cevap ise bizzat Başkan Fikret Orman'dan geldi. Isparta'ya dernek açılışına giden Orman, "Vagner Love'ın alacağı var. FIFA'ya gidecekse uçaklar var. Herkes biner uçağa. FIFA'nın merkezi İsviçre'de. Giderler, gelirler. Ama kimse bizi akılsız sanmasın. Ben geldiğimde 20'ye yakın dava vardı. Son 7 senede hiç duydunuz mu Beşiktaş'ın davasını" dedi ve şöyle devam etti:

"Love kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş'ta tutmadı. O da biz de mutsuzuz. İyi bir kulüp bulursa gider, yoksa kalır. Biz ona bonservis ödedik. Bu gerçekle birlikte şartlar uygun olursa gidecek." (Sabah)

 

Ege temsilcisi Süper Lig için kenetlendi!

Denizlispor adım adım Süper Lig'e geliyor!Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Denizlispor'un zirve yürüyüşü Denizlilileri mutlu ediyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Ege temsilcisi, geçmişte elde ettiği başarılarla hafızalarda yer edinirken, birkaç sezondur yaşadığı bir alt lige düşme sıkıntısından uzaklaştı. Denizlisporlu taraftarlar yıllar sonra ilk kez 15 bin kişilik Denizli Atatürk Stadı'nın tamamını doldurmaya başladı. Sezonun ilk yarısını 36 puanla ikinci sırada bitiren Denizlispor, aldığı sonuçlar ve kentte oluşturduğu havayla Süper Lig'e yükselme inancını pekiştirdi.
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