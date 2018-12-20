Vagner Love transferinde flaş gelişme! Açıklama yapıldı...
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a gelen ve şu sıralarda siyah-beyazlılardan ayrılacağı iddia edilen Vagner Love'un geleceğiyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Siyah Beyazlılar'la 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı santrfor, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 4 gol kaydedebilen Love, bu sezon ise çıktığı 16 maçta 7 kez fileleri sarsmıştı.
Kara Kartal'ın forvet problemine bir türlü çare olamayan 34 yaşındaki futbolcu, taraftarların da tepkisiyle karşılaşmıştı. Ara transfer döneminde takımdan gönderilebileceği konuşulan Brezilyalı yıldızın bir süredir ülkesine dönebileceği konuşuluyordu.
Santos ve Corinthians gibi kulüplerin ilgilendiği Love ile ilgili bir açıklamada da menajerinden geldi. Brezilya basınına konuşan Evandro Ferreira, oyuncusuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Love, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünüyor. Çünkü kulüp, şu anda mali olarak sıkıntıda. Vagner, serbest kalır kalmaz transferi için görüşmelere başlayacağız." (Fanatik)
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