Vagner Love hayran bıraktı!
Siyah-beyazlılar, Vagner Love’u transfer ederek çok doğru bir tercih yaptıklarının altını çizdi, “Açıkçası diğer forvet adaylarıyla boşuna vakit kaybetmişiz. En doğru ismin Love olduğu belliydi. Böyle devam ederse yeniden gol kralı bile olabilir” dedi
Cenk Tosun’u 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton’a gönderdikten sonra forvet arayışına başlayan ve uzun uğraşların ardından Vagner Love’u kadroya katan Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı golcüye tam not verdi.
Karabükspor maçında 2 gole imza atan Vagner Love’un çok doğru bir transfer olduğu görüşünde birleşen siyah-beyazlıların, “Açıkçası transferde diğer forvet adaylarıyla boşuna vakit kaybetmişiz. En doğru ismin Vagner Love olduğu belliydi” yorumunu yaptıkları belirlendi.
Beşiktaşlı yöneticiler, Süper Lig’de 12 gole ulaşan Vagner Love’un üst üste ikinci yıl sezonu gol kralı olarak bitirebileceğini de iddia etti. Siyah-beyazlılar, “Son vuruşlara baktığımızda çok doğru bir transfer olduğunu bir kez daha görüyoruz. Onun böylesine iki golle başlangıç yapması sadece Love için değil takım için de çok iyi oldu. İyi ki transfer etmişiz. Böyle giderse yine gol kralı bile olabilir” diye konuştuğu öğrenildi.
‘Unutulmaz bir maç’
Bu arada Vagner Love’un Karabükspor maçından sonra tebrik yağmuruna tutulduğu belirtildi. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Brezilyalı yıldızın, “Unutulmaz bir gece oldu. Kendi sahamızda böyle bir performans gösterdiğim için gerçekten çok mutluyum. Taraftar inanılmazdı. Beşiktaş’a gelmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anladım” ifadelerini kullandığı aktarıldı. (Skorer)
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