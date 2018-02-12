Vagner Love hayran bıraktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriVagner Love hayran bıraktı!
Futbol Vagner Love hayran bıraktı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Neymar, Boluspor için bakın ne yaptı!

Futbol
12.02.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Vagner Love hayran bıraktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Siyah-beyazlılar, Vagner Love’u transfer ederek çok doğru bir tercih yaptıklarının altını çizdi, “Açıkçası diğer forvet adaylarıyla boşuna vakit kaybetmişiz. En doğru ismin Love olduğu belliydi. Böyle devam ederse yeniden gol kralı bile olabilir” dedi

Cenk Tosun’u 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton’a gönderdikten sonra forvet arayışına başlayan ve uzun uğraşların ardından Vagner Love’u kadroya katan Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı golcüye tam not verdi.

Karabükspor maçında 2 gole imza atan Vagner Love’un çok doğru bir transfer olduğu görüşünde birleşen siyah-beyazlıların, “Açıkçası transferde diğer forvet adaylarıyla boşuna vakit kaybetmişiz. En doğru ismin Vagner Love olduğu belliydi” yorumunu yaptıkları belirlendi.

Beşiktaşlı yöneticiler, Süper Lig’de 12 gole ulaşan Vagner Love’un üst üste ikinci yıl sezonu gol kralı olarak bitirebileceğini de iddia etti. Siyah-beyazlılar, “Son vuruşlara baktığımızda çok doğru bir transfer olduğunu bir kez daha görüyoruz. Onun böylesine iki golle başlangıç yapması sadece Love için değil takım için de çok iyi oldu. İyi ki transfer etmişiz. Böyle giderse yine gol kralı bile olabilir” diye konuştuğu öğrenildi.

‘Unutulmaz bir maç’

Bu arada Vagner Love’un Karabükspor maçından sonra tebrik yağmuruna tutulduğu belirtildi. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Brezilyalı yıldızın, “Unutulmaz bir gece oldu. Kendi sahamızda böyle bir performans gösterdiğim için gerçekten çok mutluyum. Taraftar inanılmazdı. Beşiktaş’a gelmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anladım” ifadelerini kullandığı aktarıldı. (Skorer)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Terim’den kupa ödülü

F.Bahçe maçı sonrası çarpıcı sözler... 'Beşiktaş'ı ve G.Saray'ı yener ama...'

'Arda Turan Survivor'da!' Herkes bunu konuşuyor...