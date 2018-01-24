« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Vagner Love gemileri yaktı! Beşiktaş...

Vagner Love gemileri yaktı! Beşiktaş...

Aytemiz Alanyaspor'da Beşiktaş'a transferi gündemde olan Vagner Love, izinli olmamasına rağmen idmana katılmadı. Öte yandan Akdeniz temsilcisi Gabriel Torje ile anlaşma sağladı.

İHA
SON GÜNCELLEME

Aytemiz Alanyaspor, başarılı futbolcu Gabriel Torje ile prensipte anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Aytemiz Alanyaspor, devre arasında Karabükspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Gabriel Torje ile prensipte anlaşma sağladı. Romanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Torje, 2017- 2018 sezonunun ilk yarısında oynadığı Karabükspor formasıyla 15 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Daha önce Romanya'da üç farklı kulüpte forma giyen Torje, ülkesinde son olarak Dinamo Bükreş'te oynadı. Torje; Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlıspor, Terek Grozny ve Akhmat Grozny'de de oynadı.

Augusto’nun da imza atması bekleniyor

Turuncu-yeşilli ekibin diğer anlaştığı isim ise 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto oldu. Benfica'nın oyuncusu olan Augusto, Brezilya'da EC Bahia, Avrupa'da ise Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica forması giydi. Kiralık olarak prensip anlaşmasına varılan Filipe Augusto ve Gabriel Torje ile yarın resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Vagner Love idmana katılmadı

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Vagner Love, izinli olmamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Bursaspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarında yaptığı akşam antrenmanına katılmadı.

transfer haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ