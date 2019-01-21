Vagner Love Galatasaray'a haber gönderdi
Galatasaray'ın sezon başı alamadığı Vagner Love, bu sefer kendisi hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar transferi istemedi.
Sezon başında transferin son gününde Galatasaray’ın talip olduğu ancak Beşiktaş’ın 750 bin Euro bonservis bedeli istemesi üzerine gerçekleşmeyen Vagner Love transferi ikinci kez gündeme geldi. Bu defa transferi isteyen taraf Brezilyalı futbolcu oldu. Beşiktaş yönetiminin,
“Kendine kulüp bul” dediği Love, menajeri aracılığıyla Galatasaray’a haber göndererek, transfer olmak istediğini bildirdi. Ancak sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyet Brezilyalı oyuncunun bu sezon sadece 5 maçta 90 dakika oynaması ve düşüşte olan performansı nedeniyle olumsuz yanıt verdi.
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