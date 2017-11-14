Vagner Love farkı! O isimleri geride bıraktı

Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Turuncu-Lacivertli forma ile gösterdiği performansla takımını sırtlamakla kalmıyor, dünyaca ünlü yıldızları da kıskandırıyor. Akdeniz ekibine geldiği günden bu yana oldukça etkili bir performans sergileyen ve geçen sezon ligde krallık tacını takan 33 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında çıktığı 26 maçta 26 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

40 maçta 38 gole katkı...

Tecrübeli oyuncu, bu alanda 30 maçta 23 gol atan Edin Dzeko, 25 karşılaşmada 23 kez ağları sarsan Radamel Falcao ve 28 mücadelede 25 gol kaydeden Pierre Emerick Aubameyang’ı geride bıraktı.

2 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve Turuncu-Lacivertliler ile toplamda 40 maça çıkan Love, 32 gol, 6 asistlik performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Takım içindeki uyumuyla da takdir toplayan golcü futbolcu, bu sezon 11 maçta 8 gol, 3 asistlik istatistik sergiledi.