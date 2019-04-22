Vagner Love attı, şampiyonluk geldi
Corinthians, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Sao Paulo'yu rövanşta 2-1 mağlup etti ve Brezilya Paulista Ligi'nde şampiyon oldu. Corinthians'a şampiyonluğu getiren golü eski Beşiktaşlı Vagner love attı.
Mücadelenin 31. dakikasında Manoel Messias ile öne geçen Corinthians, 45. dakikada Antony'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Şampiyonluğu getiren golü attı
Dakikalar 89'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın eski golcü Vagner Love sahneye çıktı. Oyuna 66. dakikada dahil olan Love, 89. dakikada takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Corinthians, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Sao Paulo'yu rövanşta 2-1 mağlup etti ve Brezilya Paulista Ligi'nde şampiyon oldu.
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