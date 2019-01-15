Vadinin Boğaları imza gününde
1907 Fenerbahçe Espor LoL ekibi lig öncesinde ilk defa GEO Koleji’nin düzenlediği imza günü etkinliğinde taraftarlar ve Espor tutkunlarıyla bir araya geldi.
Geçtiğimiz yıl spora, espora ve sporcuya verdiği önemi 1907 Fenerbahçe Espor takımlarına sponsor olarak gösteren GEO Koleji, düzenlediği etkinlikte 1907 Fenerbahçe Espor LoL ekibini Ataşehir kampüsünde ağırladı.
GEO Koleji, teknoloji çağının yükselen değerlerinden birisi olan ve spora bambaşka bir soluk getiren Espor dalına 1907 Fenerbahçe Espor takımlarına sponsor olarak katkıda bulunuyor. GEO Koleji, eğitim felsefesi gereği öğrencilerine sporu sevdirmek ve onlara hayatları boyunca spor sevgisi ve alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. GEO Koleji, 1907 Fenerbahçe Espor takımlarına sponsor olmasıyla beraber teknolojiyi ve hayatımıza kattığı yenilikleri hiç vakit kaybetmeden öğrencilerine aktardığına ve geleceği en hızlı şekilde yakalayacağına inanıyor.
1907 Fenerbahçe Espor LoL ekibi GEO Koleji Ataşehir kampüsünde!
GEO Koleji, düzenlediği etkinlikle öğrencilerinin Esporu daha yakından tanıması için 1907 Fenerbahçe Espor LoL ekibini Ataşehir kampüsünde ağırladı. 1907 FB Espor takımı lig öncesi ilk defa espor severlerle bir araya geldi.
1907 Fenerbahçe Espor takımı etkinliğe; takım kaptanı Bahadır "Japone" Çolak, oyuncular Hyeong-min "Ruin" Kim, Thomas "Kirei" Yuen, Onur "Bolulu" Demirol, Volkan "Hades" Dinçer, Emin "Only35" Aydın’ın yanı sıra, yönetim ve teknik ekipten Emre Aksoy ve Aykut Emre Başkal ile birlikte tam kadro katıldılar. Etkinlikte, 1907 Fenerbahçe Espor LoL ekibi tarafından şanslı katılımcılara imzalı forma hediye edildi.
Katılımcılarla birlikte oldukça keyifli vakit geçiren 1907 Fenerbahçe Espor LoL ekibi, yapılan soru cevap etkinliğinde öğrencilerin sorularını cevaplarken bol bol imza dağıttı. Oyuncular gelen sorularla birlikte Espor hakkında öğrencilere bilgi verip yaşadıkları deneyimleri paylaştı.
Öğrencilere sporun önemini ve Esporun hayatlarındaki yerini anlatan oyuncular kendilerini Espor alanında geliştirmek isteyen öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulundu. “Geleceğin Okulu” mottosuyla ve GEO Eğitim 4.0 modeliyle eğitim veren GEO Koleji, bugünün dünyasının bütün dinamiklerini yeniden ve köklü bir biçimde değiştirerek benzersiz bir geleceğin kapılarını aralıyor. Geleceğin insanını yetiştirmeyi amaçlayan GEO Koleji, bunun yolunun teknolojinin yenilikçi çözümlerini kullanmaktan geçtiğini biliyor ve eğitim faaliyetlerini bu yönde sürdürüyor.
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