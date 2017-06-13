 Vadide ikinci hafta neler yaşandı

Oldukça hızlı bir mücadeleye sahne olan ilk maçın galibi Galakticosolurken, son derece çekişmeli geçen ikinci maçta Team AURORA galibiyeti almayı başardı ve 1 puanı garantiledi.

Günün ikinci serisinde Oyunfor.CREW ve P3P eSports karşı karşıya geldi. P3P’in oyun sırasında yaptığı hataları affetmeyen Oyunfor.CREW ilk oyunun galibi olurken, 33 dakikalık mücadelede rakibinden Baron’u çalmayı başaran P3P eSports serinin ikinci maçını alarak bir puanı hanesine yazdırmayı başardı.

İkinci haftada ilk günün son maçı BAUSuperMassive eSports ve Dark Passage.BKM Express arasındaki çekişmeye sahne oldu. İnanılmaz baskınlara ve harita hareketlerine sahne olan serinin ilk maçını alan BAUSuperMassive eSports, ikinci maçı da kazanarak ikinci hafta serilerinde üç puanı alan ilk takım oldu.

İkinci haftada ikinci gün mücadeleleri 1907 Fenerbahçe Espor ve Çilekler maçıyla başladı. Oyunun başında rakibi karşısında kurduğu üstünlüğü oyunun sonuna dek korumayı başaran 1907 Fenerbahçe Espor, 19-7’lik manidar bir skorla serinin ilk maçını alan taraf oldu. İkinci maçta da kontrolü elden bırakmayan sarı lacivertli ekip, seriden 3 puanla ayrıldı.

Günün ikinci serisinde P3P eSports ve BAUSuperMassive eSports karşı karşıya geldi. İlk gün serisinden 3 puan çıkarmayı başaran BAUSuperMassive eSports, ikinci gün de bu başarısını devam ettirerek serinin iki maçını da kazandı ve ikinci günü de 3 puanla kapattı.

2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi ikinci hafta son gün maçları Team AURORA ve Oyunfor.CREW serisiyle başladı. İlk maçı Team AURORA alırken, ikinci maçta Oyunfor.CREW skoru dengeledi ve her iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.

Son günün ikinci serisinde ilk galibiyetini almak isteyen Dark Passage.BKM Express ve zirveye oynamak isteyen 1907 Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi. 52 dakika süren ilk maçın sonunda Dark Passage.BKM Express nihayet haftanın ilk galibiyetini kazanırken, 1907 Fenerbahçe Espor ikinci maçı kazanarak seriye beraberliği getiren taraf oldu.

İkinci haftanın son serisi Çilekler ve Galakticos arasında oynandı. Heyecanlı takım savaşları ve çalınan Ejderlerle geçen 50 dakikalık heyecan dolu ilk mücadeleden galip ayrılan Çilekler, serinin ikinci maçında Galakticos karşısında tutunamadı ve beraberliklerle başlayan ikinci hafta yine bir beraberlikle noktalandı.