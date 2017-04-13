Vadide 'Çilek' mevsimi!

HWA Gaming ve Çilekler arasında oynanan Şampiyonluk Ligi’ne yükselme maçı nefesleri kesti. Seriye oldukça iyi başlayan Çilekler ilk oyunu kazanarak seride 1-0 öne geçti.

İkinci oyunda daha koordine olmayı bilen HWA durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü oyunda daha agresif olan taraf HWA'ydı ancak Çilekler kontrolü tekrar ele alarak 30 dakika süren oyunda seriyi 2-1'e getirmeyi bildi. Dördüncü bölümde ise Çilekler hızlı ve istekli bir görüntü çizmesine rağmen HWA yeniden oyuna dönerek bir kez daha eşitliği yakaladı ve seriyi beşinci maça taşımayı başardı.

Beşinci maça iki takım da istekli bir şekilde başladı. Ancak hem skor hem altın olarak farkı açmayı başaran Çilekler takım savaşını da skor vermeden kazanınca Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'ne yükselen takım oldu. HWA Gaming ise yoluna Yükselme Ligi'nden devam edecek.