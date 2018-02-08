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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Schalke maça Dortmund uçağıyla giderse!

eSpor
08.02.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Vadide BAUSuperMassive rüzgarı esiyor

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League of Legends 2018 Türkiye Şampiyonluk Ligi 3’üncü haftasında BAUSuperMassive, aldığı 9 galibiyetle ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.

Haftaya üst üste aldığı 2 yenilgiyle başlamasına rağmen son maçında rakibi 1907 Fenerbahçe’yi geçen Royal Bandits’in ikincilik koltuğuna oturduğu heyecan dolu haftada, eski şampiyon 1907 Fenerbahçe ise üçüncü sıraya yükseldi.

League of Legends 2018 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde 3 hafta geride kaldı. Yeni sezonda gerçekleştirdiği transferlerle gücüne güç katan BAUSuperMassive, aldığı 9 galibiyetle 3. haftaya damgasını vurdu.İlk 2 haftada ligde mağlubiyet yüzü görmeyen BAUSuperMassive, geçtiğimiz haftada da 3’te 3 yaparak,zirvedeki yerini sağlam bir şekilde korumayı başardı.

Namağlup ünvanını koruyan BAUSuperMassive’i takip eden takımlar ise Royal Bandits ve 1907 Fenerbahçe oldu. Haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, oyunun ilk dakikalarından itibaren kontrolü ele geçiren Royal Bandits, rakibini mağlup etmeyi başararak ikincilik koltuğuna oturdu. Rakibi karşısında 28 dakika sonunda havlu atan 1907 Fenerbahçe ise haftayı üçüncü sırada tamamladı.

İstedikleri performansı ligde tam anlamıyla ortaya koyamayan Team AURORA, YouthCREW ve HWA Gaming ise bu hafta ikişer galibiyet alarak şampiyonluk yarışında kendilerini hatırlatan takımlar oldu. Daha önce 4 kez TBF şampiyonluğu bulunan Dark Passage.Dominos haftayı tek galibiyetle 4. sırada kapatırken, 3. haftanın tam bir felaket olarak geçtiği Galakticos ise henüz galibiyete ulaşamayarak tablonun en alt sırasında kendine yer buldu.

Vadide BAUSuperMassive rüzgarı esiyor

Maçlar Twitch ve YouTube Üzerinden Canlı Yayınlanıyor

Mevsimin tüm karşılaşmalarını League of Legends’ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Detaylı Şampiyonluk Ligi 2018 Kış Mevsimi fikstürünü https://tr.lolesports.com/tr/makaleler/sl-2018-kis-mevsimi-fiksturu adresinde bulabilirsiniz.

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