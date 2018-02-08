Vadide BAUSuperMassive rüzgarı esiyor
League of Legends 2018 Türkiye Şampiyonluk Ligi 3’üncü haftasında BAUSuperMassive, aldığı 9 galibiyetle ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.
Haftaya üst üste aldığı 2 yenilgiyle başlamasına rağmen son maçında rakibi 1907 Fenerbahçe’yi geçen Royal Bandits’in ikincilik koltuğuna oturduğu heyecan dolu haftada, eski şampiyon 1907 Fenerbahçe ise üçüncü sıraya yükseldi.
League of Legends 2018 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde 3 hafta geride kaldı. Yeni sezonda gerçekleştirdiği transferlerle gücüne güç katan BAUSuperMassive, aldığı 9 galibiyetle 3. haftaya damgasını vurdu.İlk 2 haftada ligde mağlubiyet yüzü görmeyen BAUSuperMassive, geçtiğimiz haftada da 3’te 3 yaparak,zirvedeki yerini sağlam bir şekilde korumayı başardı.
Namağlup ünvanını koruyan BAUSuperMassive’i takip eden takımlar ise Royal Bandits ve 1907 Fenerbahçe oldu. Haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, oyunun ilk dakikalarından itibaren kontrolü ele geçiren Royal Bandits, rakibini mağlup etmeyi başararak ikincilik koltuğuna oturdu. Rakibi karşısında 28 dakika sonunda havlu atan 1907 Fenerbahçe ise haftayı üçüncü sırada tamamladı.
İstedikleri performansı ligde tam anlamıyla ortaya koyamayan Team AURORA, YouthCREW ve HWA Gaming ise bu hafta ikişer galibiyet alarak şampiyonluk yarışında kendilerini hatırlatan takımlar oldu. Daha önce 4 kez TBF şampiyonluğu bulunan Dark Passage.Dominos haftayı tek galibiyetle 4. sırada kapatırken, 3. haftanın tam bir felaket olarak geçtiği Galakticos ise henüz galibiyete ulaşamayarak tablonun en alt sırasında kendine yer buldu.
Maçlar Twitch ve YouTube Üzerinden Canlı Yayınlanıyor
Mevsimin tüm karşılaşmalarını League of Legends’ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Detaylı Şampiyonluk Ligi 2018 Kış Mevsimi fikstürünü https://tr.lolesports.com/tr/makaleler/sl-2018-kis-mevsimi-fiksturu adresinde bulabilirsiniz.
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