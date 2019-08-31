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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.08.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Vadat Muriqi'ye milli davet

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Vadat Muriqi'ye milli davet

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, milli takımının EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi. 

Fenerbahçe’nin sezon başında Çaykur Rizespor’dan renklerine kattığı Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'na davet edildi. Muriqi, ülkesinin EURO 2020 elemelerinde karşılaşacağı Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosunda yer alacak. Süper Lig’de ilk iki haftayı boş geçmeyen ve 2 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu ise 17 golle kapatmış ve Diagne’nin ardından gol krallığında ikinci olmuştu. 
Kosova’nın aday kadrosunda şu isimlere yer verildi: 

Kaleci: Samir Ujkani, Arijanet Muriqi (Nottingham Forest), Visar Bekaj (Priştine) 

Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (Standart Liege), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Mirlind Kryeziu (Zürih) 

Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Bernard Berisha (Akhmat Grozny) 

Forvet: Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday) 

Kosova Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde 7 Eylül’de evinde Çekya’yı ağırlayacak. Ardından da 10 Eylül’de İngiltere deplasmanına gidecek. 

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