Uzun vadeli şampiyonluk oranları açıklandı! iddaa'da favori...
Süper Lig'de ilk 2 haftayı geride bıraktık ve iddaa'da uzun vadeli şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...
Fenerbahçe'nin ilk 2 hafta sonunda lider olduğu Süper Lig'de, uzun vadeli şampiyonluk bahislerinin iddaa oranları açıklandı...
"LİGİ DAHA ÜSTTE BİTİRİR" VE "İLK 2'DE BİTİRİR" SÜRPRİZLERİ!
Geçtiğimiz senelerde iddaa'da yer almayan "Ligi hangisi diğerinden daha üstte bitirir?" ve "Hangi takım ligi ilk 2'de bitirir?" bahisleri de artık uzun vadeli seçenekler arasında yer alıyor.
İlk 2 için Trabzonspor'a 4,50 iddaa oranı belirlenirken, Başakşehir için bu tercihin iddaa oranı ise 8,00 olarak dikkat çekiyor, üstelik TEK MAÇ yani MBS1 olarak bu tercihleri kuponlarınıza yazabilir, 2020 Mayıs'a kadar uzun vadeli bahis alabilirsiniz.
FAVORİ GALATASARAY, PLASE FENERBAHÇE!
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, iddaa'da da yeni sezonun şampiyonluk favorisi... Sarı-kırmızılılara 2,55 iddaa oranı açıklanırken, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna oynamak isteyenler 2,75 oranı kuponlarına ekleyecek.
Üç büyüklerin sürprizi Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı ligi daha üstte bitireceğini düşünüyorsanız bu tercihin iddaa oranı 1,95 iken, Fenerbahçe'ye karşı siyah-beyazlılar daha üstte ligi bitirir diye düşünenler için iddaa oranı 1,85 olarak açıklanmış!
MİSLİ.COM'DA HEM TEK MAÇ, HEM DE CANLI BAHİS KEYFİ KAÇMAZ!
CANLI İDDAA’nın oynanacağı ilk büyük maç ise 1 Eylül Pazar günü saat 21:45’te başlayacak "Fenerbahçe-Trabzonspor" mücadelesi olacak.
Heyecan dolu geçmesi beklenen karşılaşma için iddaa oranları da belli olmuş durumda.
Ev sahibi Fenerbahçe maçın favorisi! Sarı-lacivertli ekibin galibiyetine iddaa'da 1,58 oran verilirken, bordo-mavili ekibin karşılaşmayı kazanması halinde bu tercihi kuponlarında bulunduranların kazancı 3,65’lik orandan hesaplanacak.
Bu büyük maçın beraberlik oranı ise 3,50 olarak belirlendi.
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