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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
28.08.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Uzun vadeli şampiyonluk oranları açıklandı! iddaa'da favori...

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Uzun vadeli şampiyonluk oranları açıklandı! iddaa'da favori...

Süper Lig'de ilk 2 haftayı geride bıraktık ve iddaa'da uzun vadeli şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

Fenerbahçe'nin ilk 2 hafta sonunda lider olduğu Süper Lig'de, uzun vadeli şampiyonluk bahislerinin iddaa oranları açıklandı...

"LİGİ DAHA ÜSTTE BİTİRİR" VE "İLK 2'DE BİTİRİR" SÜRPRİZLERİ!

Geçtiğimiz senelerde iddaa'da yer almayan "Ligi hangisi diğerinden daha üstte bitirir?" ve "Hangi takım ligi ilk 2'de bitirir?" bahisleri de artık uzun vadeli seçenekler arasında yer alıyor.

İlk 2 için Trabzonspor'a 4,50 iddaa oranı belirlenirken, Başakşehir için bu tercihin iddaa oranı ise 8,00 olarak dikkat çekiyor, üstelik TEK MAÇ yani MBS1 olarak bu tercihleri kuponlarınıza yazabilir, 2020 Mayıs'a kadar uzun vadeli bahis alabilirsiniz.

FAVORİ GALATASARAY, PLASE FENERBAHÇE!

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, iddaa'da da yeni sezonun şampiyonluk favorisi... Sarı-kırmızılılara 2,55 iddaa oranı açıklanırken, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna oynamak isteyenler 2,75 oranı kuponlarına ekleyecek.

Üç büyüklerin sürprizi Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı ligi daha üstte bitireceğini düşünüyorsanız bu tercihin iddaa oranı 1,95 iken, Fenerbahçe'ye karşı siyah-beyazlılar daha üstte ligi bitirir diye düşünenler için iddaa oranı 1,85 olarak açıklanmış!

MİSLİ.COM'DA HEM TEK MAÇ, HEM DE CANLI BAHİS KEYFİ KAÇMAZ!

CANLI İDDAA’nın oynanacağı ilk büyük maç ise 1 Eylül Pazar günü saat 21:45’te başlayacak "Fenerbahçe-Trabzonspor" mücadelesi olacak.

Heyecan dolu geçmesi beklenen karşılaşma için iddaa oranları da belli olmuş durumda.

Ev sahibi Fenerbahçe maçın favorisi! Sarı-lacivertli ekibin galibiyetine iddaa'da 1,58 oran verilirken, bordo-mavili ekibin karşılaşmayı kazanması halinde bu tercihi kuponlarında bulunduranların kazancı 3,65’lik orandan hesaplanacak.

Bu büyük maçın beraberlik oranı ise 3,50 olarak belirlendi.

Uzun vadeli şampiyonluk oranları açıklandı iddaada favori...

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misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte tüm detaylar...İddaa’da yepyeni bir dönem başlıyor ve misli.com’da canlı bahis perdesi açılıyor! Ezgi Toper ve Can Tongo, bahis severlerin canlı bahisle ilgili merak ettikleri tüm detayları misli.com kullanıcıları için konuştu…
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