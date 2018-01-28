Üzülmez'den flaş sözler! Hedefe giden yol dikenlidir...

Üzülmez, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Ligde her takımın direncinin yüksek olduğunu anlatan Üzülmez, "Oyunun genelinde biz daha iyiydik. Maçta çok fazla gol pozisyonumuz var. Hücum pozisyonlarını daha iyi değerlendirsek maçı erken koparabilirdik. 85. dakikaya kadar maçı tuttular. Son anda da olsa kazandığımız için mutluyuz. Hedefe giden yol dikenlidir. Sonunu iyi bitirmek önemli." dedi.

Üzülmez, taraftarın maçlara daha çok gelmesi gerektiğini kaydederek, "Hedefe giden bir takımız. Bu nedenle tribünler dolmalı. Yolumuz uzun ve çetin. Oyuncularımız bu yolda üstlerine düşeni yapmaya çalışıyor. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmasın." diye konuştu.

Adana Demirsporlu oyuncuların çok fazla yerde kaldığını ileri süren Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

"Kaleci daha beşinci dakikada sakatlığa başvuruyor. Bu anlık değil. Konuşulmuş bir şey. İlk yarıya baktığımızda hakemin öz eleştiri yapması lazım. Daha ilk yarıda 6-7 dakika duraklama var ama 2 dakika uzatma veriliyor. Hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Biz işimizi sağlıklı yapmamız lazım. Transferde çarşambaya kadar süremiz var. Bir veya iki oyuncu olmasını isterim. Olmadığı taktirde bu oyuncularımız zaten saha içerisinde mücadele veriyor. Bu oyuncular alkışı hak ediyor."



- Adana Demirspor cephesi



Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Kubilayhan Yücel, Rize deplasmanının çok zor olduğuna işaret ederek, "Tempolu bir maç oldu. Mücadeleci bir oyun sergiledik. Rakibimiz ev sahibi avantajıyla iyi oynadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Kadroda eksiklerin olduğunun altını çizen Yücel, "Sakatlığı bulunan oyuncularımız vardı. Bu nedenle zaman zaman zorlandık." değerlendirmesini yaptı.