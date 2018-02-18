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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Üzülmez: Sıralamaya bakınca lig yeni başlıyor
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Futbol
AA
18.02.2018 - 18:57, Son Güncelleme:

Üzülmez: Sıralamaya bakınca lig yeni başlıyor

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ligdeki şampiyonluk mücadelesine ilişkin "Sıralamaya bakınca lig yeni başlıyor." dedi.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçında iyi olduklarını ve 4-2'lik önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Ligde üst üste iki maçı kendi sahalarında oynayacaklarına değinen Üzülmez, "Balıkesirspor Baltok ve Elazığspor maçları zor. Bu lig zor ve çok farklı bir lig. Bu ligde her maçın ayrı bir hikayesi oluyor. Bu köprünün altından çok daha sular geçeceğini biliyoruz. Sıralamaya bakınca lig yeni başlıyor. Ligde bu görüntü var." diye konuştu.

Rakiplerin Çaykur Rizespor'a karşı çok farklı hazırlandıklarını ifade eden Üzülmez, "Son iç saha maçında Altınordu nasıl bize sıkıntılar yaşattıysa Balıkesir ekibi aynı düşünce içerisinde olacaktır. Biz de en az rakiplerimiz kadar mücadele edersek kalite farkımızla istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Kalite farkımızı ön plana çıkarmamız için maçlarda daha fazla istememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İç saha maçlarında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizen Üzülmez, "Son haftalarda seyirci sayımızda artış var ama bu yeterli değil. Amacımız içeride oynayacağımız iki maçta taraftarlarımızın takımlarına destek vermesi. Onlara ihtiyacımız var. Oyuncularımız görevlerini biliyor ve bu yönde çalışıyor. Taraftarlarımız da destekleri ile onlara sahip çıksın." ifadelerini kullandı.

Takımda eksiklerin olduğunu vurgulayan İbrahim Üzülmez, Petrucci ile Kweuke'nin sakatlığının sürdüğünü, Ümit Kurt'un sakatlık sonrasında oynama şansının zor olduğunu, Muric'in ise tedavisinin devam ettiğini ve son çalışmanın ardından oynayıp oynamayacağına karar vereceklerini kaydetti.


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