Üzülmez: "Benim için bu saatten sonra..."

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonu zirvede bitirme hedefine kilitlendiklerini ve takımda motivasyonun iyi olduğunu belirtti.



Bu hafta ligin en önemli sistem takımlarından olan İstanbulspor'a karşı zor bir maça çıkacaklarına işaret eden Üzülmez, "Beraber oynamayı alışkanlık haline getiren mücadeleci bir takım. Bunun yanında diğer rakiplerimiz gibi İstanbulspor da bize karşı çok farklı bir motivasyonla oynayacak. Rakiplerimiz bize karşı farklı hazırlanıyor. Bu da futbolun doğasında var." dedi.



Üzülmez, bitime 6 hafta kaldığını ve lider olduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Her maç bizi hedefe bir adım daha yaklaştıracak. Hedefe bu kadar yaklaşmışken elbette oyun içerisinde kendi öz eleştirimizi de yapıyoruz. Fizik olarak değil ama oyun olarak öz eleştirimizi yapıyoruz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Zaman zaman hatalar yaptık ve iç saha maçlarında puan kayıpları yaşadık. Ancak bu karakterli oyuncu grubunun kalan 6 haftada üstüne düşen görevi yerine getirip, Çaykur Rizespor'u istediği hedeflere ulaştıracağına kimsenin endişesi olmasın."

Bitime 2 hafta kala ligde bir takımın Süper Lig'e çıkmayı garantileyeceğini düşündüğünü vurgulayan Üzülmez, "Bizim için en büyük hesap kendi maçlarımız. Kendi maçlarımızı kazanamadıktan sonra bu hesap bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Şimdi ilk hedefimiz İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Bu maçı kazandıktan sonra süreç zaten bizim lehimize işleyecektir. Kazandıktan sonra rakiplerimizin alacağı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü zirvede bir takım olarak avantajlıyız." ifadelerini kullandı.



Üzülmez, ligin kalan bölümünde iyi oyundan çok sonuçların konuşulacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İyi oyun oynayıp kaybetmeyi ne ben ne de bir başkası asla kabul etmez. Benim için bu saatten sonra sonuç önemli. İyi sonuç aldığımız sürece oyun tabii ki önemli ama bana 'Oyun mu, sonuç mu?' diye sorulursa 'Sonuç' derim. Oyun ikinci plandadır. İstanbulspor maçında da sonuç odaklı olacağız. Rakibimizin play-off şansı var. Kazanmak için her şeyini ortaya koyacaktır. Rakibimize saygı duyarak işin üstesinden gelmeye çalışacağız."



Robin Yalçın: "Tek hedefimiz kazanarak liderliğimizi sürdürmek"



Çaykur Rizespor'un takım kaptanlarından Robin Yalçın ise lider olarak yola devam ettiklerini, rakiplerin kendilerine yakın olmasının baskı oluşturmadığını, aksine kendisi için itici bir güç olduğunu bildirdi.



Hedeflerinin bir an önce Süper Lig'e geri dönmek olduğunu dile getiren Robin, "Önümüzde zor İstanbulspor maçı var. Tek hedefimiz kazanarak, liderliğimizi sürdürmek. Sene sonuna kadar liderliği korumak için çalışacağız. Bütün arkadaşlarımız tam performans ile oynarsa Süper Lig'e çıkacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.



Çaykur Rizespor ile sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini belirten Robin, "İlk hedefim Süper Lig'e çıkmak. Bu takımı düşüren ekibin bir parçasıydım. Çıkaran ekibin de bir parçası olmaya çalışıyorum. Başka hiçbir endişem ve beklentim yok." diyerek sözlerini tamamladı.





