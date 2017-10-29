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Uzatmalarla maçın galibi Hatay BBS

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında normal süresi 76-76 biten ve uzatmaya giden maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor'u 90-82 yendi.

AA
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90 - Canik Belediyespor: 82 

Salon: Antakya

Hakemler:Uğur Özen, Sinem Tetik, Hüseyin Çelik

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 9, Paris 17, Mitchell 35, Hülya Çoklar 4, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk 10, Merve Aydın, Abdelkader 12, Mrcheva 3

Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 3, White 14, Yasemin Begüm Dalgalar 4, Saynur Tozlu 3, Putnina 11, Murphy 14, Gizem Yavuz 10, Warley 23

1. Periyot: 14-17

Devre: 33-37

3. Periyot: 53-57

Normal süre: 76-76

 

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