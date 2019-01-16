Uzak ve Orta Doğu'dan 3 büyüklere 124 milyon Euro
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Uzak Doğu ve Orta Doğu kulüpleri sayesinde servet kazandı..
Kısa bir süre önce Rodrigues'i Al-İttihad'a satan G.Saray, bu transferden 9 milyon Euro kazandı.
Üç büyükler, son yıllarda transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu ekiplerine sattığı oyunculardan kazandı. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş son 10 yılda üç büyükler Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine gönderdiği oyunculardan yaklaşık 124 milyon Euro'yu kasasına koydu. Bu gelirin daha da artması bekleniyor. (Takvim)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle