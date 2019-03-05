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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Uyuşmazlık Çözük Kurulu (UÇK) nedir?

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Uyuşmazlık Çözük Kurulu (UÇK) nedir?

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde var olan bir yapıdır. Kulüpler, futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler ve diğer futbol adamlarının sözleşmelerinden kaynaklı sıkıntılarını inceleyen ve karara bağlayan UÇK, var olan pürüzleri gidermektedir. Peki, UÇK nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ’nün 56. maddesinin birinci fıkrasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Söz konusu fıkra aynen şu şekildedir:

“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu.

a) Kulüpler,
b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik
adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve
yetkili olarak inceler ve karara bağlar.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir.” Türkiye Futbol Federasyonu Statünün 56. maddenin 3. fıkrasında ise, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimat ile belirleneceği öngörülmüş olup, Yönetim Kurulu tarafından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı hazırlanmıştır. Söz konusu Talimat’ın birinci bölümünün başlığı, Kurulun Yargı Yetkisi ve Oluşumu olup 1. maddede amaç düzenlenmiştir.

Birinci maddeye göre bu Talimat ile 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da ve Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yer alan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma esas ve usullerini belirlemek amaçlanmaktadır.

Talimat’ın 2. maddesinin başlığı Kurulun Yargı Yetkisi olup söz konusu madde aynen şu şekildedir:

“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

a) Kulüpler,
b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri,
c) Futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar.”

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