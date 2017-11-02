Uvalin: "Kötü gidişata bu maçtan..."

Uvalin, gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalardaki başarısız sonuçlara Banvit karşısında kazanarak son vermek istediklerini belirtti.

Rakiplerinin Türkiye'nin güçlü ekiplerinden biri olduğunu, kendilerini çok zor bir karşılaşmanın beklediğini dile getiren Sırp teknik adam, "Pazar günü oynayacağımız Banvit maçına odaklanmış durumdayız. Bu maç bizim açımızdan çok önemli. Kötü gidişata bu maçtan galip ayrılarak son verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Giresun halkının karşılaşmaya ilgi göstermesini ve takımlarını desteklemesini isteyen Uvalin, "Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Onların verecekleri enerji oyuncularımızın performansına olumlu yansıyacaktır. Bu nedenle Giresunluları pazar günü oynayacağımız Banvit maçına davet ediyorum." diye konuştu.

Uvalin, Giresun halkına olan sorumluluklarını yerine getirmek adına hedeflerinin ligde önemli başarılara imza atmak olduğunu vurgulayarak, "Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım hüviyetine bürünmemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek şehrimize ve taraftarlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. O nedenle var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.