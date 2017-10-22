Uvalin: "İyi oynamadık"

Uvalin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.
İkinci yarıda skoru dengelediklerini dile getiren Uvalin, şunları kaydetti:
"Maç boyunca bazı problemler vardı. Bu maçta biraz daha yumuşak oynadık. Beklediğim, bu değildi. Rakibimize çok fazla boş alan bıraktık. Bu fırsatı kullandılar ve ilk çeyrekten itibaren kontrolü ele aldılar. Maçın sonu iki takım için de çok zordu. Maçı tekrar izleyeceğiz, hatalarımızı göreceğiz ve tekrar yol alacağız."