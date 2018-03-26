Utah'dan Warriors'a 21 sayı fark!
Utah Jazz, 4 All Star oyuncusu; Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green ve Klay Thompson'dan yoksun oynamak zorunda kalan pulled away Golden State Warriors'ı deplasmanda 110-91 yendi. Üçüncü çeyrekteki 36-18'lik Utah üstünlüğü son periyodu formalite haline getirdi.
Quinn Cook, Nick Young, Patrick McCaw, Kevon Looney ve JaVale McGee ilk beşiyle başlayan Warriors'ta koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin play off ilk turundan sonra dönebileceği bilgisini verdi. Quinn Cook 17, Andre Iguodala 12 sayıyla çift haneli skora ulaştı.
Utah'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti, Donovan Mitchell 21 sayı (4/8 üçlük), 6 asist, Joe Ingles 14 sayı, 8 asist, 6 ribaund, Rudy Gobert 17 sayı, 15 ribaund, 4 blokla oynadı. (Basketfaul)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle