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Voleybol Üstündağ, Bakan Yılmaz'ı ziyaret etti!
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Voleybol
aa-spor
16.03.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Üstündağ, Bakan Yılmaz'ı ziyaret etti!

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Üstündağ, Bakan Yılmaz'ı ziyaret etti!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı ziyaret etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Yılmaz'ın makamında gerçekleşen ziyarette, altyapılarda voleybola katkı sağlanması ve geliştirilmesi, TVF Spor Lisesi ile okullarda tarama yapılarak, yetenekli ve fiziksel sporcuların tespit edilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da yer aldı.
Üstündağ, görüşmenin sonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a spora ve voleybola katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket ve üzerinde adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

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