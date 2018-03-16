Üstündağ, Bakan Yılmaz'ı ziyaret etti!

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Yılmaz'ın makamında gerçekleşen ziyarette, altyapılarda voleybola katkı sağlanması ve geliştirilmesi, TVF Spor Lisesi ile okullarda tarama yapılarak, yetenekli ve fiziksel sporcuların tespit edilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.



Ziyarette Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Üstündağ, görüşmenin sonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a spora ve voleybola katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket ve üzerinde adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.



