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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
KRASNODAR - İsmail ER
22.05.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Usta Ligi’nde Antalya vizesi Krasnodar'ın

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Usta Ligi’nde Antalya vizesi Krasnodar'ın

Türkiye- Rusya ile iş ve sportif ilişkilerde alkışlanacak projelere imza atmaya devam ediyor.

Usta Ligi Futbol Şampiyonası'nın son ayağı Rusya'nın Krasnodar kentinde yapıldı. Türkiye Büyükelçisi Yunus Emre Özigci'nin iki ülkenin sportif ve iş dünyasında beraber oluşturacakları projelerin yoğunlaşması için harcadığı çaba alkışlandı.

Rus ve Türk iş ve spor adamları bir çatı altında birlik ve beraberlik fotoğrafı vererek yarınlara daha güçlü hazırlandıklarını belirttiler. Usta Ligi Şampiyonası'nın 3'ncüsünün son final maçı Rusya'da yapıldı. Krasnodar’dan Akrostar Takımı, final maçında Kafkas ekibi Neostar’ı yenerek vizeyi aldı. Akrostar forması ile oynayan Güney Rusya Takımı Antalya’da düzenlenecek turnuvada Türkiye Şampiyonu ile Süper Kupa için yarışacak.

Krasnodar Stadı’nda oynanan final karşılaşmasının başlama vuruşunu Serdar Oran ile Türkiye Novorossiysk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci yaptı.

Genel Müdür Serdar Oran final maçı sonrası yaptığı konuşmada “Sporun, futbolun dünya genelinde birleştirici bir gücü olduğunu biliyoruz. Kitleleri yeşil sahada buluşturan bu sihirli, birleştirici gücü Rusya'da birleştirdik. Düzenlediğimiz Usta Ligi, Rusya’ya da uzandı ve artık uluslararası bir kimlik kazandı. Bundan sonraki final buluşmamız, Antalya’daki Usta Ligi Şampiyonası olacak. Tüm katılımcı takımlara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Özigci ise "Rusya ile iş dünyasında önemli hamleler oluşması için çalışıyoruz. Tüm şirketlerin rahatlıkla iş pazarının oluştuğu Rusya'da Türk ürünlerine ve markalarına karşı önemli ilgi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Tüm iş dünyası ve yatırımcıların Rusya'da büyük projelere imza atmasından mutluyuz." yorumunu yaptı.

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Usta Ligi’nde Antalya vizesi Krasnodarın

 

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