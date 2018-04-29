Usta isimlerden derbi için iddaa tahminleri
Derbinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Spor yazarımız Uğur Meleke ve Nesine.com yorumcuları Senih Yurga ile Berkuk Ünyay, sizler için "kader" derbisine iddaa tahmini verdi.
Uğur Meleke - KG VAR
Şu ana kadar Galatasaray Maicon-Denayer’la ligde 3 maç kaybetmiş. Beşiktaş’ın da orta saha savunması Oğuzhan’la sıkıntılı. Güneş, Oğuzhan’la başlarsa orta sahayı kaybedebilir. Genetik olarak hücumcu iki takım. Kim topa sahip olursa gol atacak ve giden gelen bir sonuç olacak bence.
Senih Yurga - İY X
Performansların değil sinirlerine hakim olanın anlık bir hatanın bile her şeyi değiştirebileceği bir derbiye tanıklık edeceğiz. İlk yarıda eşitlik bekliyorum.
Berkuk Ünyay - İY 1
Galatasaray'ın, Fatih Terim yönetiminde bu tip derbilere taraftarının da desteğiyle nasıl başladığı ortada. İlk yarıdaki Galatasaray'ın olası dominant oyunu, derbi ibresini ev sahibine doğru çeviriyor. İlk yarı Galatasaray galibiyeti güçlü bir tercih.
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