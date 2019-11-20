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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Usta gazeteci Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı

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Spor basınının usta isimlerinden Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı. TSYD’de yapılan anma töreninin ardından Yeşilyurt Camii’nden kalkan cenazeye, Demirbilek’in sevdikleri ve ailesi katıldı.

Türk spor basınının usta isimlerinden Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında dün hayata gözlerini yuman usta gazeteci için Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) sabah saatlerinde anma töreni düzenlendi.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, merhumla geçirdiği anılarını anlattıktan sonra, Demirbilek’in ailesine başsağlığı, merhuma da rahmet diledi. Celal Demirbilek’in kızı Ahsen Demirbilek de, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve törene katılanlara teşekkür etti.

Anma töreninin ardından Demirbilek’in cenazesi, Bakırköy Yeşilyurt Camii’ne getirildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Eczacıbaşı gibi birçok federasyon ve spor kulübü, Demirbilek’in cenazesine çelenk yolladı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Celal Demirbilek’in ailesi, eski çalışma arkadaşları, sevenleri ve spor medyasından da birçok isim katıldı. Merhumun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Dedeler Mezarlığı’na defnedildi.

Usta gazeteci Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı

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