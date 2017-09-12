Usta balıkçılar şampiyonluk için Columbia PFG Alaçatı Big Fish'te buluşuyor

‘Büyük Balığın Peşinde’ sloganı ile Türkiye’nin usta balıkçılarını biraraya getirecek olan " Alaçatı Big Fish’ katılımı nedeni ile Avrupa’nın en önemli organizasyonları arasında yeralmaktadır. Türkiye’yi windsurf dalında olimpiyatlarda temsil etmis¸ sporcular I·lknur ve Ertugˆrul I·çingir önderliğinde gerçekles¸ecek turnuva, özellikle Yakala-Bırak- Yaşat teması ile ön plana çıkıyor. Turnuva heyecanının yanı sıra özel etkinlikler, atölyeler, çocuklar için mini turnuva ve balıkçılıkla ilgili markaları biraraya getirecek ‘Offshore Fishing Expo’ sportif balıkçılık tutkunlarını bekliyor

Türkiye'de ilk kez... 8.Temmuz itibari ile Trofe Balık Programını başlatan Alaçatı Big Fish bu sayede Turnuva heyecanı ve enerjisini yıl boyunca devam ettirecek. Belirli kurallar çerçevesinde oluşturulan şeffaf sıralama ile Ayın Balıkçısı ve Yılın Balıkçısının belirleneceği Trofe Balık Programı ile hem gelecek nesillere bir kayıt bırakılıp, önderlik edilebilecek.

Turnuva bu yıl da Türkiye’nin önde gelen işadamları ve ünlü isimlerinin yanısıra, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, Dubai ve Katar’dan da misafirlerini ağırlayacak.

Türkiye'nin ilk sportif balıkçılık turnuvasını Alaçatı'da başlatan I·lknur ve Ertugˆrul I·çingir, turnuva ile ilgili, “Hem turnuva sırasında hem de turnuva dışında kalan zamanlarda balığa ve doğaya saygılı, sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanmak, avlanma sırasında sırasında balığa yaşama şansı tanımak ve ona en az zararı vermek konularında farkındalık oluşturmak “Columbia PFG Alaçatı Big Fish” organizasyonunun her zaman en büyük amacı olacaktır” dedi.

Turnuva’nın Ana sponsorluğunu üstlenen Columbia Türkiye Temsilcisi, Gözalan Group Yönetici Ortağı Kerem Gözalan ekibiyle birlikte “Portofino” isimli teknesi ile yarışacak. Kerem Gözalan turnuva ile ilgili olarak; “Columbia PFG Alaçatı Big Fish”, ikinci senesinde Türkiye’de sportif Balıkçılığın ve deniz tutkunlarının yine vazgeçilmez turnuvası olacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Sportif Balıkçılığın kıyafetle birlikte ekipman destekçisi ve endüstri lider markası Columbia ve Gözalan Group olarak önümüzdeki yıllarda da desteğimizi devam ettireceğiz. Tüm yarışmacılara başarılar ve bol şans

dileriz. Rastgele!” açıklamasında bulundu.

Fonksiyonel teknolojileri farklı tasarımlarla birleştiren Columbia, sportif balıkçılık için özel olarak geliştirilen PFG serisi ve diğer koleksiyonlarını alanda bulunan pop-up mağazasında aktif yaşam tutkunları ile de buluşturacak.Çeşitli ödüller ve Columbia’dan sürpriz hediyelerle renklenecek Turnuva, 14-17 Eylül tarihleri arasında nAlaçatı’da macera severleri bekliyor.