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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Üst Klasman Hakem Semineri düzenlendi

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Üst Klasman Hakem Semineri düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Üst Klasman Hakem Semineri İstanbul'da gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2019-2020 Sezonu Hakem Gelişim Programları kapsamındaki seminerin üçüncüsü, Bostancı Dedeman Otel'de düzenlendi.

Seminere MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg katıldı.

Seminerde hakemler 6 gruba ayrıldı, UEFA'nın son dönemde üzerinde durduğu, hakemlerin daha aktif katılımının sağlandığı yeni eğitim modeli işlendi.

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Konular ve alınan kararlar

Seminerde üzerinde durulan konular ve alınan kararlar şöyle aktarıldı:

"Sarı kart ve kırmızı kart kararları için hız, şiddet ve gaddarlık kriterleri üzerinde duruldu. Ceza sahası içindeki pozisyonlar için ise hem yer alma hem de daha iyi bir iş birliği ile en doğru karara ulaşma çalışmaları yapıldı.
Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin doğru ve yanlış uygulamaları üzerinde çalışmalar yapıldı. VAR müdahale çizgisinin aynı şekilde devam etmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu. (UEFA'daki uygulamalarda ve VAR protokolünde de yüksek VAR müdahale çizgisi benimsenmektedir.)

Elle oynamaların cezalandırılması konusu futbol oyununun en çok tartışılan alanlarından biridir. Bu konuda da kriterlerin eşliğinde son haftalarda yaşanılan pozisyonlar çalışıldı. Ellerin doğal konumunda olması, vücudun genişlemesi veya uzaması, mesafe, top mu ele/el mi topa, oyuncunun elini kaçırma olasılığı var mı? gibi kriterlerle standart kararlar almak için çalışmalar yapıldı. Bu tip pozisyonlarda da uygulanması gereken yüksek VAR Müdahale Çizgisi'nin önemi vurgulandı.

Teknik direktörlerin ve teknik alandaki sorumluların davranışları, bunların sonucunda hakemlerin uyguladıkları yöntemler tartışıldı. Hakemlerin sahadaki otoritelerini zedeleyecek davranışlara izin vermemeleri gerektiğinin altı çizildi, bu konuda taviz vermemeleri istendi.

Liglerde özellikle son haftalarda kalecilerin zaman geçirme ihlallerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda hakemlerin bu konuda daha proaktif ve aktif olmaları gerektiği söylendi, örneklerle uygulanabilecek adımlar tekrarlandı."

Üst Klasman Hakem Semineri düzenlendi

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