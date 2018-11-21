Usain Bolt'a Süper Lig'den talip var
Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'a transfer teklifleri yağıyor. Bunlardan biri de Süper Lig'den geldi...
Atletizm rekortmeni Usain Bolt'un futbol tutkusu artık gizli bir şey değil. Borussia Dortmund ve taraftarı olduğu Manchester United Kulübü'nde idmanlar yapan Jamaikalı sporcu, Avustralya'daki Central Coast Mariners takımında sahaya ayak basarak etkileyici bir performans ortaya koydu.
Usain Bolt'a bir Süper Lig takımının talip olduğu iddia edildi.
TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Usain Bolt'u renklerine katmak için kolları sıvadı.
Robinho hamlesiyle dünyaya adını duyuran Yiğidolar, Bolt'u da kadrosuna katarak marka değerini artırmak istiyor.
Dünyanın birçok kulübünden transfer teklifi alan Bolt'un nasıl bir karar vereceği merak konusu.
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