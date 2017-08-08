Usain Bolt’a anlamlı hediye

Kırdığı rekorlarla adını çoktan dünya spor tarihine yazdıran, eğlenceli karakteriyle gönüllerde taht kuran Usain Bolt, İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 5 Ağustos 2017’de kariyerinin son bireysel 100 metresini koştu ve 12 Ağustos 2017’de ise takımlar 4x100 metre kategorisinde yarışarak spor hayatını tamamlamayı hedefliyor.

Usain Bolt, henüz genç bir koşucuyken, ona ilk çivili koşu ayakkabısını hediye edenler anne ve babası oldu. Geçtiğimiz hafta Londra’da PUMA tarafından gerçekleşen tanıtım etkinliğinde Usain Bolt’a profesyonel kariyerinin son çivili koşu ayakkabısını verenler de yine Wellesley ve Jennifer Bolt oldu.

Londra’daki yarışlara özel olarak üretilen Bolt Legacy Spikes modeli, efsanevi sporcunun kariyer yolculuğundaki önemli anları kutlayan sıra dışı tasarım detaylarını içeriyor.

Ayakkabının “FOREVER” yazısı ile işaretlenen sağ teki, Bolt’un kariyerinin başlangıcını simgeleyen alfa sembolünü taşıyor. Sağ ayakkabının mor ve yeşil renkleri, Usain Bolt’un atletizm ile ilk tanıştığı yer olan William Knibb Lisesi’nin renklerinden geliyor. Ayakkabının “FASTEST” yazısı ile işaretlenen sol teki ise, kariyerinin sonunu simgeleyen omega sembolünü taşıyor. Sol ayakkabıya hakim olan altın rengi Usain Bolt’un kariyeri boyunca elde ettiği madalyaları simgelerken, sol tekin çorap astarı sporcunun 2002’den beri elde ettiği büyük başarıları temsil ediyor. Ayakkabı dilinde Usain Bolt’un imzası ve klasik zafer pozunun silueti işlenmiş olarak yer alıyor. Aynı bölgeye eklenen Jamaika bayrağı da, efsanevi sporcunun ülkesine duyduğu sevgisini gösteriyor.