Usain Bolt musun mübarek... Yok böyle depar!

Borneo forması giyen 21 yaşındaki futbolcu kendi ceza sahası önünden rakip kaleye yaklaşık 10 saniyede yaptığı inanılmaz koşu sonrası attığı golle bir anda sosyal medyanın diline düştü.
Puhiri, sadece inanılmaz bir hız sergilemekle kalmıyor dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt’u bile kıskandıracak bir çıkış yapıyor. Endonezya futbolundaki teknoloji eksikliği nedeniyle, Puhiri'nin Borneo'nun üçüncü golü sırasında ne kadar hızlandığı tam olarak ölçülemedi ancak video kanıtları Premier Lig'in en hızlı şimdiye kadarki en hızlı oyuncusu Leroy Sane'yi geçmiş olacağını gösteriyor.