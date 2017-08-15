USAIN BOLT FUTBOLCU OLACAK

Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’yla atletizm kariyerine nokta koyan Usain Bolt’un aklında futbol var. Sporseverleri heyecanlandıran bu açıklama Bolt’un menajeri Ricky Simms’e ait.

Dialy Star’a konuşan Simms, “Onun için bir milyondan fazla fırsat var ve o, sıradaki görevi için hazır. İsim vermek istemiyorum ama bir düzine kulüp, onu istiyor” ifadelerini kullandı.

Futbol tutkunu ve Manchester United taraftarı olduğu bilinen Bolt’un gitmesi muhtemel kulüp ise Alman devi Borussia Dortmund: “Puma’nın CEO’sundan ötürü Borussia Dortmund’a katılacak. Orada antrenmanlara katılacak.”

Simms bu sözlerinden sonra Bolt’un profesyonel futbola adaptasyon süreciyle ilgili de konuştu: “30 yaşındaki bir sprinter Bundesliga ya da Premier Lig’de oynayabilir mi? Bu gerçeklikten uzak görünüyor ancak 6 ay ya da 9 ay takımla birlikte çalışırsa, birinci ya da ikinci ligde oynayabilir.”

Bolt’un hayalleriyle ilgili de konuşan menajer, ”Sürekli Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini söylüyor. Hayatının bu diliminde bu kadar motive olabilir mi bilmiyorum. Çünkü kişisel hayatı, yaşayacağı şehir ve antrenman koşulları bunu engelleyebilir” dedi. Atletizme kapıları kapatan Usain Bolt, yaptığı basın toplantısında ailesiyle zaman geçirmek istediğini de belirtmişti.

Efsane atlet Bolt, gelecekte bir futbolcuya dönüşecek mi zaman gösterecek. Ancak 30 yaşındaki Bolt’un önünde çok da uzun bir zaman olmadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır…