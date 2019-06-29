Uruguay Peru maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final heyecanı devam ediyor. Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde, Uruguay ile Peru karşı karşıya gelecek. Peki, Uruguay Peru maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Kupa Amerika'da yarı finale çıkacak takımların belirleneceği çeyrek final müsabakaları tamamlanıyor. Bu kapsamda Uruguay ile Peru bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Uruguay Peru maçına ilişkin detaylar...
Uruguay ile Peru bu akşam yarı finale çıkmak TSİ 22.00'de karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
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