Uruguay ile Fransa'nın 94 yıllık rekabeti. 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek iki ekibin rekabeti 94 yıl önceye dayanıyor. Geride kalan 8 maçta Uruguay 3, Fransa ise 1 galibiyet elde etti.

Dikkat çeken tarihi detay.. İki ekip arasındaki mücadelelere bakıldığında dikkat çeken ayrıntılardan biri de, son 5 karşılaşma da sadece 1 golün çıkmış olması.

Uruguay'la oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan Fransa, son olarak Haziran 2013'te oynanan hazırlık karşılaşmasından da 1-0 yenik ayrıldı. Fransa'yla Dünya Kupası'nda oynadığı üç maçta yenilmeyen Uruguay; 1966'daki karşılaşmada rakibini 2-1 yenerken, 2002 ve 2010'daki maçlar 0-0 sona erdi. Fransa'nın başında 81'inci maçına çıkmaya hazırlanan Didier Deschamps, ilk karşılaşmasında Uruguay'a karşı kulübedeki yerini almıştı. Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen Fransa, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı. Dünya Kupası'nda üst üste dört maçtır kazanan Uruguay, 1950-1954 arasından bu yana beş maçlık galibiyet serisi yakalayalamıyor.

Uruguay ayrıca aynı Dünya Kupası'nda hiç üst üste beş maç kazanamadı. 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Uruguay, o turnuvada Gana'yı penaltılarla 4-2 yenmişlerdi. Çeyrek final oynadığı son beş Dünya Kupası'nda dört kez yarı finale çıkan Fransa, sadece 2014'te Almanya'ya elendi. Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son yedi eleme maçının altısını kazandı ve sadece bir kez yenildi. 2018 Dünya Kupası'nda üç golü bulunan Kylian Mbappe, Pele'den bu yana bu turnuvada üç gole ulaşan ilk 20 yaş altı oyuncu oldu. Mbappe şu ana kadar rakip kaleye beş şut çekti, bu şutların hepsi hedefi buldu ve üçü gol oldu. Antoine Griezmann, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda çıktığı son beş eleme maçında altı gole imza attı. Uruguay'ın 2018 Dünya Kupası'nda attığı üç gol de Edinson Cavani'den geldi.

Uruguay Fransa Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde bu akşam karşılaşacak Uruguay ile Fransa arasındaki rekabette ilk maç 94 yıl önce oynandı. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği Uruguay-Fransa karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis 159 Uruguay - Fransa 1 2,5Üst 2,15 17053 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 159 Uruguay - Fransa 1 13,75 %27,77 X3,10 %22,94 21,65 %49,29

İlk maç 1924'te



Uruguay ile Fransa, tarihteki ilk maçlarını 1 Haziran 1924'te oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan olimpiyat oyunları çeyrek final maçında, Uruguay ilk yarısını da 2-1 önde geçtiği mücadeleyi 5-1 kazandı. Bu karşılaşma rekabetteki ilk maç olmasının yanı sıra, iki takım arasındaki en farklı ve en gollü mücadele olarak da tarihe geçti.

Rekabette Uruguay önde



İki ekip bu akşam oynayacakları mücadele ile aralarındaki 9. maça çıkacak. Geride kalan 8 maça bakıldığında Uruguay'ın üstünlüğü görülüyor. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmada Uruguay 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fransa yalnızca 1 galibiyet elde edebildi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi. Uruguay'ın attığı 8 gole, Fransa 4 golle karşılık verdi.



Fransa'nın tek galibiyeti



Fransa, Uruguay karşısındaki tek galibiyetini 1985'te elde etti. Başkent Paris'te oynanan hazırlık mücadelesinde ev sahibi ekip, ilk yarısını da 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Michel Platini'nin kaptanlığını yaptığı Fransa'nın gollerini Dominique Rocheteau ve Jose Toure'den attı. Bu karşılaşma aynı zamanda Fransa'nın, Uruguay'a 2 gol attığı tek karşılaşma da oldu.



Fransa'nın Uruguay şanssızlığı



Uruguay ile ilk kez bir çeyrek final mücadelesine çıkacak Fransa, rakibiyle Dünya Kupası'nda 3 kez grup aşamasında karşı karşıya geldi. Fransa, Uruguay ile yer aldığı 3 şampiyonada da (1966, 2002 ve 2010) grubunu 1 puan ile son sırada tamamlayarak elendi. Uruguay ise Fransa ile yer aldığı 3 şampiyonanın birinde gruptan çıkamazken, 2 kez grup aşamasını geçmeyi başardı.



Golsüz maçlar



İki takım arasında 2002 ve 2012 arasındaki 10 yıllık süreçte oynanan 4 maç da 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Japonya ve Güney Kore'nin birlikte ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası gruplarında Uruguay ile Fransa'nın oynadığı mücadele gol sesi çıkmadı. Şampiyonada iki ekip de sürpriz bir şekilde gruptan çıkamadı. Uruguay 2 puanla 3. sırada kalırken, Fransa da 1 puanla şampiyonaya veda etti. Gruptan çıkan ekipler ise 7 puanlı Danimarka ve 5 puan ile Senegal oldu. Bu mücadeleden 6 yıl sonra Fransa'da oynanan hazırlık karşılaşması da 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İki ekip 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da aynı grupta yer aldı. Bu maçta da iki ekip gol atmayı başaramadı. Uruguay'ın 7 puan ile lider bitirdiği grubu, Meksika 4 puanla ikinci, Güney Afrika aynı puan ve averajla üçüncü, Fransa ise 1 puanla son sırada bitirdi. Fransa'da 2012'de oynanan hazırlık mücadelesi de yine aynı sonuçla bitti.



Golsüz maçları Suarez bitirdi

Uruguay ile Fransa son olarak 5 yıl önce karşılaştı. Rekabette, Uruguay'da oynanan ilk karşılaşma olma özelliğini de taşıyan maçı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İki takım arasında 4 maçlık golsüz serinin de sona ermesi anlamına gelen golü atan isim 50. dakikada fileleri havalandıran Luis Suarez oldu.

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